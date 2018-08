Spätblühender Exot zieht Blicke auf sich

Sie blühen weiß, rosa, pink oder purpurrot und lila. Aber gemeinsam ist ihnen: Immer sind sie schon von weitem zu erkennen. Der Luisenpark lud zu den ersten Lagerströmientagen rund ums Pflanzenschauhaus. Die Pflanze selbst begeistert den ganzen Sommer über mit einer herrlichen Blütenfülle. Während sie bei uns noch wenig verbreitet ist, kennt der ein oder andere das Blütenwunder als „Flieder des Südens“ oder als „Toskanischer Flieder“ aus Urlauben rund ums Mittelmeer.

„Ich war im Urlaub in Meran. Da habe ich ganze blühende Alleen gesehen. Als ich zu Hause war, wollte ich unbedingt eine solche Pflanze haben“, erzählte Marianne. Nach langem Suchen habe sie eine gut versteckt in einer Baumschule gefunden. Jetzt stehe dass Exemplar in einem Kübel auf ihrem Balkon und erfreue die Besucher mit ihrer Blütenpracht. „Das Schöne ist, sie fängt erst an, ihre Rispen zu entfalten, wenn alles andere schon fast verblüht ist“, ergänzt sie.

„Sonne, Sonne und nochmals Sonne braucht die Pflanze“, sagt die gärtnerische Leiterin des Luisenparks, Ellen Oswald. Gemeint sind damit die Standortansprüche einer Lagerströmie, die auch weniger respektvoll als „Affenrutschbaum“ bezeichnet wird. Letzteres, stammt daher, weil der Stamm eine wunderbar glatte aber bunte Rinde ausbildet, die abbröckelt und daher sehr rutschig aussieht. Eine der ältesten Lagerströmien steht im Park übrigens direkt neben dem Pflanzenschauhaus und ist etwa acht Meter hoch. „Sie wurde von einem meiner Vorgänger versuchsweise angepflanzt. Manche Besucher setzen sich auf eine Bank und bewundern die Blütenpracht“, weiß Oswald.

„Der Luisenpark besitzt eine der größten Sammlungen von Lagerströmien, die es in einem öffentlichen Park in Deutschland überhaupt gibt“ sagt der Pflanzenexperte Michael Gottschalk bei einer Führung durch die blühende Vielfalt dieser Pflanzen, die als Bodendecker, Sträucher und Bäume vor allem in südlicheren Regionen wachsen.

Ursprünglich stammt die Blume aus dem asiatischen Raum und wurde im 18. Jahrhundert entdeckt. Ihre Samen gelangten vor allem nach Schweden und England, wo sie aber aufgrund des regnerischen Wetters nicht gut gedeihten. Das Esxperiment ging schief.

Benannt wurde die Gattung nach dem Schweden Magnus Lagerström. Dieser war Direktor der schwedischen Ostindien-Kompanie und lieferte seinem Freund Carl von Linné, der die botanische Bezeichnung aller Pflanzen und Tiere schuf, mit Pflanzenmaterial. Verbreitet ist die Pflanze heute in Asien, Australien und Japan. Mittlerweile wird sie Häufig in den USA gezüchtet, wo ebenfalls günstige Wuchsbedingungen herrschen.

Winterharte Züchtung

Hier werden vor allem Hybride der Sorten „indica“und „fauriel“ gekreuzt Viele Pflanzennamen weisen auf die Stammesnamen der Ureinwohner Amerikas hin. Daher stammt auch die Bezeichnung „Indianer-Flieder“.

Die heutigen Züchtungen gelten als winterhart und Mehltau resistent, erzählt Gottschalk bei einer Führung durch die herrlich blühende Landschaft. Vor allem als laubabwerfende Bäume und Sträucher werden sie auch bei uns immer beliebter. „Wenn fast alle anderen Blumen verblüht sind, dann beginnen die Lagerströmien erst mit ihrer ganzen Pracht“, so der Pflanzenexperte, der eigentlich als Fachmann für Magnolien gilt. Aber in letzter Zeit hat er sein Herz für Lagerströmien entdeckt. Sonne und Wärme sind für die Blütenbildung wichtiger als häufige Düngung. Daran dürfe ruhig gespart werden. Wer die Pflanzen in Kübeln auf den Balkon stellt, der solle ruhig mit einem Flüssigdünger nachhelfen, rät der Experte.

Je nach Sorten blühen die Pflanzen in bis zu 20 Zentimeter großen Rispen. „Jetzt habe ich viel über diese Pflanze erfahren, die ich kürzlich einmal in Sandhausen in einem Garten gesehen habe“erzählt Erna Zöllner. Sie will ihrer Schwiegertochter eine schenken, denn „die hat einen grünen Daumen.“ Bei ihr gedeihe fast Alles, so Zöllner. Da werde auch diese neue Züchtung gedeihen.

Ergänzt wurde die Ausstellung durch einen kleinen Markt, an dem Pflanzen, vor allem Kakteen, angeboten werden. Mit dem Erlös haben die Freunde des Luisenparks, die sich an dem Projekt „gemeinsam gärtnern“ beteiligen, eine Baumpatenschaft finanziert.

