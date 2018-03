Spahn beim Maimarkt

Anzeige

Der neu ernannte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) tritt am Sonntag, 6. Mai, als Festredner bei der Mittelstandskundgebung auf dem Maimarkt auf. Dort hält er um 10.30 Uhr im Festzelt einen Vortrag mit dem Titel „Perspektive Zukunft – wie Deutschland wirtschaftlich stark bleibt“.

Spahn (37) hat eine steile politische Karriere hingelegt, der Merkel-Kritiker gilt als Nachwuchshoffnung des konservativen CDU-Parteiflügels. Er ist im Münsterland aufgewachsen, wo es ihn bereits mit 15 Jahren in die Politik drängte. Mit 22 zog der gelernte Bankkaufmann, der später ein Politikstudium an der Fernuni Hagen anschloss, als damals jüngster Abgeordneter in den Bundestag ein. Dort war er von 2009 bis 2015 gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, danach stieg er als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzminister ins Regierungsgeschäft ein.

Der Kurpfälzer Frühschoppen wird getragen durch die MIT Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, die Kreishandwerkerschaft, den Bund der Selbstständigen (BdS) und den Kreisbauernverband Rhein-Neckar-Kreis. scho (Bild: Spahn)