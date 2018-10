Spannende Einblicke in die Archive des Lebens

Sie hat gezögert: „Ich wollte ja erst nicht mitgehen“, gestand Gaby Trost, dann fand sie es doch „wirklich sehr gut!“ Wie ihr ging es vielen Teilnehmern der Jahrestagung der Aktion „Kavalier der Straße“, die an einer Exklusivführung durch die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ in den Reiss-Engelhorn-Museen teilnahmen.

„Mit dem Tod, mit toten Lebewesen konfrontiert zu werden, das kann irritieren und verstören“, räumte Winfried Rosendahl ein. Der Direktor des Museums Weltkulturen, Leiter des „German Mummy Project“, nahm sich eigens Zeit, die Gruppe selbst zu führen – zusammen mit Kuratorin Stephanie Zesch.

„Wir begegnen Menschen und Tieren, die mal gelebt haben“, begrüßte er die Gäste zu einem „Rundgang durch die Welt“. Denn auch wenn jeder beim Wort „Mumie“ gleich an Ägypten denke, so gebe es doch auf fast allen Kontinenten das Phänomen zufälliger oder absichtlicher Mumifizierung. „Es ist ein Weltphänomen“, so Rosendahl, mal erreicht durch bewusste Haltbarmachung des Leichnams, mal aber auch zufällig durch entsprechende klimatische Verhältnisse.

Forschung im Mittelpunkt

Dabei zeigte er bei seiner immer wieder mit Humor gespickten Führung auf sehr anschauliche Weise, dass es den Reiss-Engelhorn-Museen eben nicht allein um die Ausstellung von Mumien geht. „Wir sind auch Forschungsinstitut, es geht uns um Wissen über den Menschen“, erklärte Rosendahl: „Mumien sind Archive des Lebens“, man könne viel über Krankheiten und Lebensbedingungen erfahren. Und so deckten die Mannheimer Forscher einen Mord im alten Ägypten ebenso wie einen Betrug im Antikenhandel auf. Sie wiesen nach, dass eine angebliche „Inka-Mumie“ in Wirklichkeit aus Chile stammt, und stellten fest, dass es sich bei zwei Mooorleichen, lange als Paar aus Mann und Frau geltend, um zwei Männer handelt.

„Das war sehr interessant gemacht – man hat gemerkt, wie wichtig die Arbeiten sind“, kommentierte danach Doris Klemm die Führung. „Es war sehr gut, man hat viel erfahren“, erklärte Helga Lugner und fand „schön, dass die Menschen hier in Ehren gehalten werden“. Begeistert ging auch ihre Tochter Isabell aus dem Museum: „Das war überhaupt nicht langweilig, sondern sehr, sehr toll, man hat ganz viel erfahren!“

„Sehr beeindruckend“ empfand ebenso Rene Ludwig die Ausstellung: „Es war überzeugend dargestellt, ist ansprechend gestaltet“, lobte er. „Man darf nicht vergessen: Es waren lebende Menschen“, meinte zwar einerseits Stephan Boss, „aber ich habe kein Problem damit, denn es ist ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte auf faszinierende Weise erklärt, der Würde der Menschen entsprechend pietätvoll präsentiert“, sagte er anerkennend.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018