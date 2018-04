Anzeige

Großer Azubi-Bahnhof bei Mannheimer Unternehmen und auch im Rathaus: Insgesamt waren zehn verschiedene Betriebe im Boot, als es unter dem Motto „Startklar“ darum ging, den Kontakt zu potenziellen Bewerbern für Ausbildungsplätze zu knüpfen.

Zum ersten Mal präsentierte sich der städtische Teil der jährlichen Berufs-Informationsmesse im Rathaus. Dort ging es zu wie in einem Bienenstock. Seit 2006 gibt es das Event, das in der Vergangenheit unter dem Namen „Nacht der Ausbildung“ bekannt geworden war. Weil in den letzten beiden Stunden vor Mitternacht kaum noch Besucher gekommen waren, hatte man sich schon im vergangnen Jahr für die Zeit zwischen 15 und 20 Uhr entschieden. Und dadurch wurde ein neuer Titel nötig: „Startklar“. Ebenfalls neu: Es wird am 8. Juni eine Wiederholung geben.

Die Veranstaltung Zu den zehn Unternehmen, die für die Berufsinformationsmesse „Mach’ dich startklar, Mannheim“ verantwortlich sind, zählen neben der Stadtverwaltung die Firmen Brillux, Caterpillar, Daimler und Essity. Auch Großkraftwerk Mannheim, John Deere, MVV Energie, Rhein-Neckar-Verkehr und Roche haben teilgenommen. Infos zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten kann man im Netz unter www.startklar-mannheim.de abrufen.

„Es sind einfach zu viele Betriebe, um sie an einem Tag zu besichtigen“, erklärte Esther Wollbrecht, Leiterin des Bereichs Ausbildung bei der Stadt. Und weil die großen Namen das größte Interesse weckten, seien die kleineren Betriebe oft eher schwach frequentiert gewesen. Mehr Information bedeutet mehr Auswahl – dies, so Esther Wollbrecht, gelte nicht nur für die unterschiedlichen Ausbildungsstätten, sondern auch für die Berufsbilder an sich. Bei den Top-Favoriten meldeten sich Hunderte von Bewerbern, so die Ausbildungsleiterin. Zu diesen zählten etwa der Studiengang des Sozialarbeiters oder der Beruf mit dem langen Namen „Messe-, Kongress-, und Eventmanager“. Andere Berufe führten dagegen eher ein stiefmütterliches Dasein – was aber oft auf Missverständnisse zurückzuführen sei.