Spannender Blick hinter die Zäune

Sie will „wissen, was hier abgeht“, sagt Heidi Jacoby. Eineinhalb Stunden später findet sie das „alles sehr spannend“. So wie ihr geht es vielen Teilnehmern einer Führung auf dem Spinelli-Areal, die Bundesgartenschau-Geschäftsführer Michael Schnellbach exklusiv für „MM“-Leser angeboten hat.

„Ein gutes Angebot“, findet Michael Messmer: „Ich komme jeden Tag hier vorbei und wollte mal sehen, was hier läuft“. Während er, wie die meisten Teilnehmer, aus den umliegenden Stadtteilen stammt, ist Ernst Michael Jaeckel sogar eigens mit dem Fahrrad von Oftersheim gekommen, um zu erfahren, wie der Stand der Vorbereitungen zur Bundesgartenschau im Jahr 2023 ist.

„Wir werden auf Kassenhäuschen verzichten“, informiert Schnellbach, „und eine Eingangssituation wie im Kino oder im Theater haben“ – denn die alte Sporthalle der Amerikaner dient an den 178 Tagen der Gartenschau als Eingangshalle. Sonst wird, bis auf die Wohnblocks und wenige Gebäude, fast alles abgerissen, was Wehrmacht und Amerikaner hier aufgebaut haben. „Die meisten Hallen sind schon weg, der Rest kommt in den nächsten Wochen, da sind die Aufträge gerade erteilt“, so der Geschäftsführer.

Genug Platz für Blumen

„Der Besucher muss einen schönen Tag gehabt haben“ – das sei „das absolute Ziel“ einer Bundesgartenschau, formuliert Schnellbach. Doch in Mannheim wolle man mehr: „Die Leute sollen auch einen Denkanstoß mitnehmen“, und dazu dienten die vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung, um die es insbesondere direkt hinter dem Eingangsbereich gehen werde. Dazu wolle die Veranstaltung „Experimentierfeld“ werden und Dinge ausprobieren, die danach vielleicht in Wohngebieten Standard werden.

Doch natürlich sei so eine Bundesgartenschau auch „Olympiade der Gärtner“, zerstreut Schnellbach Bedenken, dass es nicht genügend grünt und blüht. Allein in der 22 000 Quadratmeter umfassenden U-Halle, dem einstigen Güterbahnhof der auf Spinelli untergebrachten Logistikeinheit der Amerikaner, werde es auf 7000 Quadratmeter Blumenschauen geben, „das ist extrem viel“, hebt er hervor.

Während Schnellbach das sagt, bebt der Boden etwas, hört man Bohrhämmer, die Betonbrocken zerkleinern. Dazu sieht man in großen Staubwolken Laster, deren Reifen so groß wie Menschen sind. Hier läuft der Abbruch der Reste der sogenannten „Nato-Hallen“, in denen früher die Ausstattung einer ganzen Brigade lagerte.

Das ist alles westlich der verlängerten Völklinger Straße – jener Allee, die einst die alte Pionierkaserne begrenzte. Sie soll nach der Gartenschau wieder zur Radverbindung zwischen Käfertal und Feudenheim werden. Während der Gartenschau markiert sie die Trennung von zwei wichtigen Bereichen. Westlich bis zur Rüdesheimer Straße in Käfertal-Süd erstreckt sich dann der sogenannte Klimapark, „ein eher naturbelassener Bereich, Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen“, so Schnellbach. Östlich dagegen befinde sich der „intensiv bespielte Bereich“ – 20 Hektar mit Themengärten, Experimentierfeldern und Pflanzflächen.

Derzeit im Zeitplan

„Wir haben hier wirklich viel Platz“, betont Schnellbach unter Verweis auf 63 Hektar in Spinelli und 42 Hektar im Luisenpark. Mannheim werde 2023 „die zweitgrößte Bundesgartenschau aller Zeiten ausrichten“, sagt er: Nur München-Riehm 2005 war größer.

„Es ist wirklich ein Riesengelände, das sieht man von Außen gar nicht, es war ja immer abgeschlossen“, sagt Dieter Jacoby. „Interessant, wie die Natur sich alles zurückerobert“, verweist er auf das überall hoch wuchernde Unkraut. „Sehr spannend“ findet auch Rainer Barth die Chance, mal hinter die Zäune zu schauen. „Riesig und beeindruckend“, kommentiert Uwe Spielkamp die Führung und er zweifelt, „ob die im Zeitplan fertig werden“. So geht es ebenso Herbert Pott: „Irre, wie groß das ist, das merkt man von Außen nicht“, staunt er: „Mir fehlt aber die Fantasie, wie das in zwei Jahren hier aussehen soll“.

Schnellbach kann die Bedenken verstehen. „Manchmal hatten wir auch Angst davor“, gesteht er mit Blick auf die riesige Fläche. „Es war von Anfang ein ambitioniertes Ziel, aber derzeit sind wir im Zeitplan und ich bin zuversichtlich“, verabschiedet er die Gäste.

Dann hat Sabine Hohberg aber noch eine Idee. Im Gegensatz zu allen anderen Teilnehmern kennt sie das Areal, weil sie hier ehrenamtlich als Lehrerin Flüchtlinge unterrichtet hat. „Es war eine tolle Führung, sehr interessant“, dankt sie, wünscht sich aber, dass auf der Bundesgartenschau auch an die zeitweise bis zu 4000 Menschen erinnert wird, die hier von 2015 bis Anfang 2020 gelebt haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020