Spannung pur bei der Jagd auf den weißen Wal

Neun Sechstklässler nahmen am zweiten Mannheimer Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels 2019/2020 teil. Stadtmeister wurde Jurek Ammer vom Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium. Bücher verzaubern, eröffnen Traumwelten, lassen ungeahnte Schätze entdecken und in die Magie der Erzählungen eintauchen. Diese Kunst des Vorlesens beherrschten alle Sechstklässler, die am Stadtentscheid für den Bereich Mannheim Nord-Süd-Ost in den Räumen der Stadtteilbibliothek Rheinau teilnahmen.

„Sieger seid ihr alle schon geworden“, führt Bibliothekar Norbert Kugel in die Veranstaltung ein. Denn die acht Mädchen und ein Junge haben alle bereits den Vorlesewettbewerb in ihrer Schule gewonnen. Jetzt gilt es zunächst, drei Minuten lang einen bekannten Text vorzutragen. Jurek Ammers Buch ist Moby Dick, der Klassiker von Herman Melville. Zudem muss ein unbekannter Text vorgetragen werden: Bibliotheksleiter Kugel hat dazu das Buch von Stephanie Pollak „Wie ich plötzlich reich wurde und dachte, alles wird cool“ ausgesucht.

Jurek hat am Lesetisch in der Bibliothek Platz genommen. Wenn er aus Moby Dick vorliest, taucht er tief in die Geschichte um Kapitän Ahab und den weißen Wal ein, der ihm ein Bein abgebissen hat. Als das Tier endlich gesichtet wird, beginnt eine spannende Jagd. Jurek liest die Rollen mit jeweils unterschiedlicher Stimme, ist ganz bei den Figuren, liest mal lauter, mal leiser, schaut sogar ab und zu ins Publikum.

Vor allem Abenteuer- und Fantasiebücher haben sich die Teilnehmer ausgesucht, aber auch einige lustige Geschichten sind darunter. Der Wettbewerb fördert nicht nur Lesekompetenz und Textverständnis, sondern auch Selbstbewusstsein. Denn Lesen im stillen Kämmerlein ist das eine, laut vorzutragen vor Fremden das andere.

Es ist hilfreich, sich einen Text zu suchen, der einem besonders gefällt, der vielleicht besonders spannend ist oder eine unheimliche Situation beschreibt. Und wer es schafft, die Zuhörer so mitzunehmen auf die Reise wie Jurek, der hat das Publikum auf seiner Seite – und die Jury: Die Bibliothekarinnen Elisabeth Weingärtner (Herzogenried), Anouschka Schönichen (Neckarstadt-West) und Cordula Kiel (Sandhofen) machen sich die Entscheidung nicht leicht. Am Ende siegt der einzige Junge. Er wird Mannheim neben der Stadtsiegerin aus Mannheim-West, Sophie-Charlotte Hilpert (Ursulinen-Gymnasium), beim Bezirksentscheid für Karlsruhe Nord vertreten, am 27. März in der Stadtteilbibliothek Rheinau.

Nicht mit dem Sieg gerechnet

Landesentscheid ist im Mai in Stuttgart. Ob Jurek so weit kommt, ist offen. Erst einmal freut er sich darüber, es in die nächste Runde geschafft zu haben. Nein, mit dem Sieg gerechnet habe er nicht. „Dafür waren die anderen auch viel zu gut“, findet der Zwölfjährige, dessen Lieblingsfächer Sport und Mathe sind, der in seiner Freizeit gern Parcours-Sport treibt, Schlagzeug spielt und am liebsten Jugend-Krimis und Fantasiegeschichten liest.

