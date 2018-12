Spargelstecher helfen Schule

Mit 1444,44 Euro unterstützt die DJK Spargelstecher eine Schule für behinderte Kinder in Peru. Zusammengekommen ist das Geld bei der diesjährigen Benefiz-Prunksitzung der Fasnachter. Einen symbolischen Scheck haben Vereinspräsident Alexander Boppel und Senatspräsident Bernhard Mäder an den Caritasverband Mannheim übergeben. Die Sternsinger werden die Summe noch einmal aufstocken, bevor sie nach Peru überwiesen wird.

Seit 18 Jahren engagieren sich die Spargelstecher für die Caritas und veranstalten Prunksitzungen zugunsten der südamerikanischen Schule, die ihren Betrieb nur durch Spenden aufrechterhalten kann. Der Kontakt dorthin wird über die deutsche Ordensschwester Damiana gehalten, die die Schule mitgegründet hat. „Wir sind sehr dankbar für dieses hohe soziale Engagement über so viele Jahre hinweg“, sagte Caritas-Vorsitzende Regina Hertlein.

Auch kommendes Jahr veranstalten die Spargelstecher eine Benefiz-Prunksitzung: Sie findet am Samstag, 26. Januar, ab 19.11 Uhr im DJK-Sportzentrum in der Wormser Straße 12-16 statt. Unter dem Motto „The Show must go on“ treten die Garden, das Kindertanzpaar, das Tanzmariechen und die Guggemusiker Grawama Schbarglbadscha auf. In der Bütt sind „Gardemäusel“ Zoey, Gardist Fabian, Sandra Strohmeier als Mutter eines Teenagers, Alexander Fleck, Protokoller Franz Barth und Robert Schwind. Außerdem hat sich ein Überraschungsgast angekündigt. „Alle treten unentgeltlich auf“, betont Präsident Alexander Boppel. Das heißt, die gesamten Einnahmen kommen den Kindern in Peru zugute. Karten gibt’s für 14,50 Euro bei Bücher Wirth in der Wormser Straße 3. red/lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018