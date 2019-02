Sparkasse: eigenes Café

Cappuccino statt Bargeld: Die Sparkasse Rhein Neckar Nord setzt in der Innenstadt auf ein neues Konzept und eröffnet ein Café. In dem Gebäude in D 1, in dem auch die Filiale Paradeplatz untergebracht ist, läuft derzeit gerade der Umbau. Mit einem regionalen Betreiber soll sich die Sparkasse bereits geeinigt haben. Das gastronomische Angebot soll zwar unter dem Namen „S-Café“ laufen und auch ein passendes Aussehen erhalten, allerdings wird es die Sparkasse nicht selbst betreiben.

Man wolle mit dem Café „für eine Aufwertung des Areals am Paradeplatz sorgen“, schreibt das Geldinstitut in seiner Mitteilung zur gestrigen Bilanzpressekonferenz. Das Café soll inklusive Außenbestuhlung rund 50 Plätze bieten und im zweiten Quartal dieses Jahres eröffnen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wird es das erste Café der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Bislang befand sich in den Räumen das Immobiliencenter, das an den Rosengarten umgezogen ist.

Und auch ein anders Gebäude widmet die Sparkasse um: Wo in D 2 einst Mitarbeiter des Geldinstituts arbeiteten, sollen bald Studenten wohnen. In dem früheren Bürogebäude entstehen derzeit vier Wohnungen. Sie haben jeweils vier Zimmer und sollen speziell für studentische Wohngemeinschaften geeignet sein. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019