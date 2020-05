Sparkasse öffnet Filialen schrittweise

Die Sparkasse Rhein Neckar Nord wird einige ihrer seit Ende März geschlossenen Filialen wieder öffnen. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, war der persönliche Service in 19 der 31 Filialen eingestellt worden. „Im Hinblick auf die mittlerweile geltenden bundesweiten Lockerungen werden wir die Filialen ab Mai schrittweise wiedereröffnen“, sagt Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber.

Am Mittwoch, 6. Mai, öffnen zunächst die Filialen in Mannheim-Schwetzingerstadt, -Seckenheim und -Neckarau sowie in Leutershausen und Edingen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben mit vollem Beratungs- und Serviceangebot. „Neben der Installation von Plexiglasscheiben haben wir jeden Mitarbeiter mit Schutzmasken ausgerüstet“, sagt Kleiber. Er bittet auch die Kunden, eine Schutzmaske zu tragen.

Beratung nach Absprache

In den noch geschlossenen Filialen sind Beratungsgespräche nach vorheriger Terminabsprache möglich. Das betrifft in Mannheim die Filialen Friedrichsfeld, Kunststraße, Lindenhof, Rheinau-Süd, Schönau und Wallstadt. In Weinheim die Geschäftsstellen in der Nordstadt und in Lützelsachsen, außerdem die Filialen Großsachsen, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach und Neckarhausen. „Außerdem haben wir die telefonische Erreichbarkeit ausgeweitet und sind per E-Mail sowie online über Internet-Filiale und S-App zu erreichen“, sagt Kleiber.

Weiterhin geschlossen bleibe die Filiale im Mannheimer Vogelstang-Center, allerdings aufgrund einer Sanierung. „Wir bringen die Filiale technisch und gestalterisch auf den neuesten Stand“, erklärt der Vorstandsvorsitzende.

Info: Informationen für Kunden unter www.spkrnn.de/corona

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020