Sparsamkeit schafft intensive Spannung

Yonathan Avishai bei „Jazz im Quadrat“ im Ella & Louis. © Blüthner

Yonathan Avishai ist ein Meister in Sachen Emotion. Minimalistisch, auf das Nötigste konzentriert, gerade so, als wären ihm jene kurzen Momente des Innehaltens wichtiger als das Produzieren von Tönen, so geht dieser in Frankreich lebende, israelische Pianist an seine Musik heran. Das mag an seiner Zeit in Japan liegen, dessen Kultur in gewisser Weise ebenfalls ein Weniger-ist-Mehr aufweist.

...