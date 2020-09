Spaß am Französisch lernen

Mit einem Tag der offenen Tür öffnete das Institut Francais auch gleichzeitig seinen neuen Standort direkt neben dem Museum Weltkulturen in D 5. Wegen Corona durften sich an diesem Tag nur jeweils 18 Personen zur gleichen Zeit in den neuen Räumlichkeiten aufhalten.

Aber die Besucher hielten sich an die Auflagen und so verbrachten viele Freunde der französischen Lebensart den Tag in den neuen hellen Räumen des Instituts. Geschäftsführerin Virginie Jouhaud-Neutard und die Leiterin der Sprachkurse Aude Mandil-Dettlinger begrüßten die vielen kleinen und großen Gäste, die sich sofort wohl fühlten.

Workshops und Limonade

Dank des schönen Wetters verweilten viele vor dem Institut. Dort waren Tische und Stühle zur Begegnung aufgestellt. Sofort entstanden spannende Diskussionen über unsere rechtsrheinischen Nachbarn. Die Besucher erwartete Mini-Workshops, ein entspanntes Kennenlernen bei einer Limonade und bei Interesse Einstufungsgespräche mit dem Dozenten-Team.

So mancher Bub oder manches Mädchen interessierte sich für einen Sprachkurs, um französisch einmal richtig zu sprechen und zu schreiben, wie ein kleines Mädchen erklärte. Familie Heilmann zum Beispiel wollte die Sprachkenntnisse aus der Schulzeit wieder auffrischen, was in einem Workshop spielend gelang. Lehrerin Marie-Sophie Brouty-Walter machte es den Teilnehmern aber auch leicht. Da sollte zuerst entschieden werden, ob es etwa „la“ oder „le baguette“ oder aber „la“ oder „le chocolat“ heißt.

Später ging es darum, fünf Unterschiede in einen Bild aus der Asterix- und Obelix- Comicserie zu erkennen und zu beschreiben. Für Maike Schatz bedeutet dies keine Probleme. Sie erzählte, dass sie 1961 nach Frankreich „ausgewandert“ sei. Dort habe sie geheiratet und ein Kind bekommen. 1966 sei sie zwar wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Aber ihre Liebe zu Frankreich und der dortigen Lebensweise habe sie bis heute beibehalten.

Humorvolle Auseinandersetzung

Jetzt wollte sie zusammen mit einer Bekannten ihre Sprachkenntnisse wieder auffrischen. „Das war eine sehr schöne Einführung. Viele Worte habe ich noch aus meiner Schulzeit gekannt. Ich glaube, da werde ich einen Sprachkurs besuchen“, motivierte sich zum Beispiel Horst Heilmann selbst, um demnächst durchzustarten.

Eine humorvolle Auseinandersetzung mit der französischen Aussprache, nach einem französischen Zungenbrecher benannt – „Un chasseur sachant chasse … sans son chien“ (Ein Jäger, der weiß, wie man jagt, jagt ohne seinen Hund) – rundete das abwechslungsreiche und leicht verdauliche Programm im neu renovierten Institut Francais am Toulonplatz ab.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020