Spaten bleibt am Tatort zurück

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, die Wohnungstür in einem Einfamilienhaus im Winkelweg in Mannheim-Käfertal mit einem Spaten aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Bewohner am Freitag gegen 0.20 Uhr dumpfe Schlaggeräusche im Dachgeschoss des Anwesens und wählten den Notruf. Der dunkel gekleidete Einbrecher flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße Eigene Scholle. Der Spaten klemmte beim Eintreffen der Beamten noch in der Wohnungstür.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug eine Kapuze. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt am Freitagmorgen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 44 44 zu melden. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020