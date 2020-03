Spaziergang bleibt erlaubt

Zusätzlich zum bundesweit geltenden Kontaktverbot hat die Stadt eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen, die das Betreten der Rheinterrassen, der Neckarwiese, des Paradeplatzes und der Wasserturmanlage verbietet. Diese Verordnung wurde am späten Montagabend dahingehend präzisiert, dass der Spaziergang auf den Wegen weitgehend möglich bleibt. Die zusätzlichen Maßnahmen, so heißt es auf der städtischen Homepage, seien getroffen worden, weil an den genannten Plätzen die Durchsetzung der Kontaktverbote „schwer zu kontrollieren“ sei. Es solle damit das Corona-Infektionsrisiko weiter reduziert werden. lang

Info: Die Allgemeinverfügung im Wortlaut: bit.ly/2vQRf5u

