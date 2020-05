Spaziergang nur mit Abstand

Die Tulpen sind verblüht, aber noch „allerletzte Stiefmütterchen“ setzen farbige Akzente, verspricht Ellen Oswald. Pfingstrosen, Kamelien und alle Formen von Rhododendren sorgen indes für „ein herrliches Bild“, freut sich die Gärtnerische Leiterin des Luisenparks: „Und wir haben viel frisches Grün und sattgrüne Wiesen, denn es wurde fleißig beregnet aus dem Kutzerweiher“, beschreibt sie, was die Besucher erwartet, die ab Mittwoch nach siebenwöchiger Schließung wegen des Corona-Virus wieder in die Stadtparks dürfen.

Ob die grünen Oasen wirklich wieder öffnen, war bis gestern Nachmittag unklar. Zwar hatte die Landesregierung am Wochenende verfügt, dass ab Mittwoch und unter strengen Auflagen außer Museen und Gedenkstätten auch Tierparks und Zoos sowie botanische Gärten öffnen dürfen. „Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) und ähnliche Einrichtungen“, so die Verordnung, waren aber ausgenommen.

Wie das auszulegen ist, blieb zunächst strittig – und war Gegenstand zahlreicher Telefonate während des Wochenendes. Schließlich haben Luisenpark und Herzogenriedpark – trotz Tierhaltung und üppiger Pflanzenwelt – weder offiziell den Rechtsstatus eines Zoos noch den eines Botanischen Gartens. Dafür gibt es – vom Trampolin über die Minicars bis zur Gondoletta – Einrichtungen, die so oder ähnlich auch in Freizeitparks zu finden sind. Juristen waren sich daher nicht einig, wie die Vorgabe des Landes auszulegen ist. Eine Klärung brachte dann erst eine Sitzung mit Oberbürgermeister Peter Kurz – und ein Blick in andere Landesteile: Auch die Blumeninsel Mainau, das Blühende Barock Ludwigsburg und die Schlossgärten lassen jetzt wieder Besucher zu.

Besucherzahl-Obergrenze

Überall gibt es aber strenge Auflagen und Begrenzungen – so auch in den Stadtparks. „In einem ersten Schritt“, so die Stadtpark-Gesellschaft, dürfen nur Inhaber einer Jahreskarte kommen. Das sind derzeit rund 32 000, die ein Ticket für beide Parks gelöst haben, und weitere 8000 nur für den Herzogenriedpark. Bleiben dürfen sie bis maximal 21 Uhr abends – das ist sonst nicht festgelegt. Zudem gibt es eine Besucherobergrenze. Für den Luisenpark liegt die bei maximal 4500 Menschen gleichzeitig, für den Herzogenriedpark bei 2500. Das wird anhand der automatischen Drehtüren gezählt. Ist das Limit erreicht, darf niemand mehr herein – bis wieder genügend Parkbesucher gegangen sind.

Die Stadtpark-Gesellschaft rät daher, sich vor einem Besuch im Park unbedingt im Internet zu informieren. Sie will in den Sozialen Medien beziehungsweise auf den parkeigenen Webseiten (luisenpark.de und herzogenriedpark.de) über zu starkes Besucheraufkommen informieren, damit man nicht vor verschlossenen Toren steht. Im gesamten Park werden Plakate aufgehängt, die an die üblichen Abstands- und Hygieneregeln erinnern. Wo das nicht gewährleistet ist, werden allzu enge Wege gesperrt – etwa im Chinesischen Garten, schmale Pfade am Kutzerweiher oder am Gebirgsbach. Auch einige Einrichtungen bleiben geschlossen, ebenso Restaurants.

Menschenansammlungen sind, wie auch sonst überall, verboten. Sollten sich irgendwo Warteschlangen bilden, muss man Alltagsmasken tragen – sonst beim Spaziergang nicht. Zwar darf man sich auf die Wiesen legen, aber nur allein oder Familien beziehungsweise Personen, die im gleichen Hausstand leben – sonst gilt, wie überall im öffentlichen Raum, die Obergrenze von zwei Personen. Zwischen den lagernden Gruppen ist ein Mindestabstand von acht Metern einzuhalten. Parkaufsichten werden, unterstützt von einem Sicherheitsdienst, darauf achten. Deshalb muss man den Personalausweis dabei haben.

„Es ist wichtig, dass sich die Besucher diszipliniert an die Regeln halten – umso größer sind die Chancen, dass irgendwann weitere Lockerungen kommen“, so Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch. Wie groß der Einnahmeausfall in den sieben Wochen war, die sonst zur besucherstärksten Zeit gehören, wollte er auf Anfrage nicht beziffern. „Da sind wir noch nicht am Ende der Berechnung“, denn neben Eintrittsgeldern entgehen dem Park ja auch Pachteinnahmen der Gastronomie.

