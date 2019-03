SPD-Aufruf für günstiges Wohnen

Der Mannheimer SPD-Kreisverband appelliert an die neuen Investoren auf Turley, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Laut Mitteilung hat er einen entsprechenden Aufruf gestartet, den im Internet unter bit.ly/2TG1Oy2 jeder unterzeichnen kann. Der Kreisverband pocht darauf, dass ein Drittel der geplanten 300 Wohnungen maximal 7,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter kostet. „Wir nehmen die neuen Investoren beim Wort“, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Reinhold Götz. „Sie haben angekündigt, dass ihr Engagement in Mannheim langfristig sein soll und sie die Baufelder IV und V auf Turley nicht als Spekulationsobjekte betrachten.“ Die Tom-Bock-Gruppe hatte die beiden Baufelder vergangenes Jahr für 36 Millionen Euro mehrheitlich an die vier Gründer des Wettanbieters Tipico verkauft. Die Bock-Gruppe selbst hatte die Flächen ein paar Jahre zuvor für sechs Millionen Euro von der MWSP erworben. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019