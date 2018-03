SPD, CDU und ihr Super-Groko-Freitag

Anzeige

Mannheim.Zeit gab es nach der Bundestagswahl wirklich reichlich, rund fünf Monate sind seit dem Wahlsonntag im September 2017 vergangen. Und doch ballt sich in Mannheim jetzt vieles an einem Tag: Der morgige Freitag wird zum Super-Freitag in Sachen große Koalition. SPD und CDU laden ihre Mitglieder zu Veranstaltungen ein, die SPD sogar gleich zweimal (wir berichteten). Die Terminwahl sei dabei Zufall, sagen die Verantwortlichen.

Den Auftakt macht der Besuch des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert (kl. Bild links), er spricht am Nachmittag im Gewerkschaftshaus. Kühnert wirbt in ganz Deutschland gegen eine neue Groko, er wird das auch bei der Veranstaltung des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD tun. Als Redner ist hier ebenso Frederick Brütting, stellvertretender SPD-Landesvorsitzender (kl. Bild Mitte), dabei. Er befürwortet eine neue Groko. Die Diskussion wendet sich an „SPD-Mitglieder und Interessierte“, Beginn ist um 16.30 Uhr im Gewerkschaftshaus.

Keine Abstimmung

Nur eineinhalb Stunden danach beginnt die Mitgliederversammlung der SPD auf der Vogelstang. Zu der parteiinternen Terminkollision will sich der Mannheimer SPD-Chef Wolfgang Katzmarek nicht äußern, er begrüße es aber, dass Juso-Chef Kühnert auch in Mannheim spricht. Er selbst komme allerdings nicht ins Gewerkschaftshaus, weil er sonst nicht rechtzeitig bei der Mitgliederversammlung sei. Dorthin kommt die Landesvorsitzende Leni Breymaier (kl. Bild rechts), die für die große Koalition wirbt. Katzmarek erwartet mehr Besucher als beim letzten Treffen vor vier Wochen, damals waren über 160 SPD-Mitglieder da.