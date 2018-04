SPD-Chef in der „schönsten Stadt“

Anzeige

Spannung in der SPD, Gegenkandidaten, Spekulationen über die Zustimmung der Genossen – das gab es am Wochenende beim Bundesparteitag, nicht aber auf der Schönau. Dort im Siedlerheim wählte die Partei Stefan Fulst-Blei mit 91 von 94 Stimmen zu ihrem neuen Vorsitzenden, das sind 96,8 Prozent. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, viele in der SPD zeigten sich am Samstag froh, dass der Wechsel, anders als in den vergangenen Monaten im Bund, geräuschlos über die Bühne ging.

Die Richtung gab der neue Vorsitzende in seiner Rede direkt nach der Wahl vor: „Wir müssen mit unseren Botschaften besser rüberkommen.“ Schon zuvor hatte Oberbürgermeister Peter Kurz in seinem Grußwort bemerkt, die SPD sei in der Krise, weil sie nicht durch dringe.

Stefan Fulst-Blei Geboren am 7. Juni 1968 in Mannheim. Stefan Fulst-Blei ist verheiratet und hat zwei Söhne. Die Familie wohnt in Feudenheim. Er ist Diplom-Handelslehrer und promovierte in Wirtschaftswissenschaften. Politischer Werdegang in Mannheim: 1990 Eintritt in die SPD, 1992 -1994 Vorsitzender der Jusos Mann-heim, 1994 – 2004 Bezirksbeirat in Mannheim-Friedrichsfeld, 2004 - 2013 Stadtrat, 2006 – 2011 Fraktionsvorsitzender Seit 2011 sitzt Fulst-Blei im Landtag. 2016 konnte er den Wahlkreis Mannheim-Nord nicht mehr direkt gewinnen, sondern unterlag dem AfD-Bewerber. Er rückte über die Zweitauszählung in den Landtag, wo er seitdem stellvertretender SPD-Fraktionschef ist. bro

An vielen Stellen in Mannheim hätten die Sozialdemokraten zum Erfolg beigetragen, Fulst-Blei zählte den Bau der SAP Arena und die Rosengartenerweiterung genauso auf wie Schulsanierungen oder ganz aktuell den Einsatz für eine Sozialquote beim Wohnen. In Zukunft müsse es darum gehen, das den Mannheimer deutlicher darzustellen. „Klarheit“ brauche die SPD dafür, zudem müsse sie die Partnerschaft mit Sozialverbänden und den Gewerkschaften fortführen.