SPD diskutiert online über Schulen

„Bildung ohne Chaos – was unsere Kinder jetzt brauchen“: Unter diesem Titel lädt der SPD-Kreisverband Mannheim für Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr, zur Online-Diskussion mit den beiden Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch ein. Das Hin und Her bei der Weihnachtsferienregelung nehmen sie als Beleg dafür, dass in der Landesregierung Chaos herrsche. Die beiden Politiker möchten mit Eltern, Schülern und Lehrkräften darüber diskutieren, „was Schulen jetzt und in Zukunft brauchen, um wieder zu einem geregelten, sicheren und gerechten Lernort für alle zu werden“. Anmeldung zum Online-Stream per Mail an kv@spd-mannheim.de. bhr

