SPD: Gemeinwohl als Standortfaktor

Die SPD-Gemeinderatsfraktion fragt die Verwaltung, ob unter dem Dach der Gründerzentren ein weiteres Start-Up angesiedelt werden könnte. Es sollte sich der Gemeinwohlökonomie verpflichtet sehen und als eine Art Beratungsagentur für Unternehmen tätig werden. Stadtrat Thorsten Riehle erklärt den Vorstoß seiner Partei: „Die Gemeinwohlökonomie, die die Orientierung der Wirtschaft am Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, wird im künftigen Umgang mit Ressourcen ein wichtiger Standortfaktor sein." Darüber hinaus gehe es der SPD um ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitbestimmung. Wichtig sei die Vereinbarung von gemeinsamen Standards und damit „die Frage der Zukunft der Arbeitswelt."