SPD klingelt an den Haustüren

Der Schweiß bei den SPD-Verantwortlichen floss reichlich, verantwortlich dafür war sicherlich die flirrende Hitze. Verlorene Wahlen, gesunkene Umfragewerte – das jedenfalls spielte nicht die Hauptrolle, als der Kreisverband auf dem Museumsschiff gestern vorstellte, wie er den Kontakt zu den Menschen in der Stadt vertiefen möchte.

„Wir müssen reden!“ hat die Mannheimer SPD ihr Bürgerdialog-Programm betitelt. Ab sofort wird Ralf Eisenhauer, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, insgesamt 18 Mal zu zweistündigen Touren durch alle Stadtteile aufbrechen. Seine Aufgabe: an der Haus- oder Wohnungstür klingeln, mit den Menschen ins Gespräch kommen und sie einen Fragebogen ausfüllen lassen: Was läuft gut in Mannheim? Was nicht? Welches Thema sollte oberste Priorität haben? Das ist ein Teil dessen, was die SPD bei den Besuchen erfahren möchte.

Rund 1000 Mannheimer sollen es bis September sein, die ihre Meinung zu Mannheim sagen. „Mit dieser Zahl würden wir eine solide Einschätzung bekommen, was die Bürger bewegt“, sagte Kreisvorsitzender Stefan Fulst-Blei. Gleichzeitig gibt es eine Online-Umfrage (www.spdmannheim.de) und die Möglichkeit, sich telefonisch zu äußern (0621/293-2090). Die Ergebnisse fließen in das Programm der Mannheimer SPD ein, so Fulst-Blei.