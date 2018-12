SPD kritisiert Intendanz

Deutliche Kritik an der Intendanz des Nationaltheaters hat SPD-Stadtrat Thorsten Riehle im Kulturausschuss geübt. Schon im Frühjahr habe er verlangt, das Gremium mehr in den Prozess der Generalsanierung einzubinden. „Wir bekommen aber weder aktuelle Hinweise zum Thema Ersatzspielstätten noch haben wir als Ausschussmitglieder ausreichend Zeit, um darüber zu diskutieren“, so Riehle. Auch die Zusage, dass der Ausschuss sich im Haus die Situation anschauen könne, sei bisher nicht eingelöst worden, klagte Riehle und verlangte „die Mitnahme der Entscheidungsträger“. Kulturbürgermeister Michael Grötsch entgegnete, wenn es etwas neues gebe, werde dies auf die Tagesordnung gesetzt und dann sei die Intendanz auch im Hausschuss präsent. ML-Fraktionschef Achim Weizel meinte, man müsse der Theaterleitung auch erst einmal die Chance geben, in Ruhe alle Fragen zu klären.

Kammerorchester-Budget erhöht

Einstimmig votierte der Ausschuss dafür, dem Kurpfälzischen Kammerorchester ab 2019 weitere 25 000 Euro jährlich zu bewilligen. Die Initiative dazu hatte CDU-Stadträtin Adelheid Weiss ergriffen. Der Klangkörper pflege die Tradition der „Mannheimer Schule“ und sei ein wichtiger Botschafter der „Unesco-City of Music“. Seit das Land Rheinland-Pfalz sich aus der Finanzierung zurückzog, bestehe aber eine finanzielle „Schieflage“, so Weiss, weshalb die Musiker nicht nach Tarif bezahlt werden könnten und Stellen unbesetzt blieben. Zudem würden die anderen drei Kammerorchester in Baden-Württemberg von den jeweiligen Kommunen und dem Land weitaus höher gefördert. Wenn Mannheim seinen Beitrag erhöhe, zahle auch das Land 25 000 Euro mehr. „Das Geld wollen wir haben“, ergänzte Helen Heberer (SPD). pwr

