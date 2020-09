SPD lädt zu politischem Picknick mit Lars Klingbeil

Mannheim.Die SPD lädt an diesem Dienstag zum „Lunch mit Lars“, dem Generalsekretär der Bundespartei, Lars Klingbeil. Er kommt in Begleitung einiger Hauptstadtjournalisten nach Mannheim. Um 13 Uhr diskutiert er auf dem Schillerplatz in B 3 mit Stadträtin und Bundestags-Bewerberin Isabel Cademartori, der örtlichen Juso-Vorsitzenden Annalena Wirth und dem Ketscher Stadtrat Moses Ruppert. Thema: „Jung & Politisch? Politik von und für die junge Generation“. Wer zu der öffentlichen Veranstaltung kommen möchte, soll sich eine Picknick-Decke und etwas zu essen mitbringen. Anmeldungen werden unter rz.rhein-neckar@spd.de erbeten. Kurzentschlossene könnten aber auch so kommen, heißt es.

