SPD legt vorläufiges Programm vor

SPD-Kreisparteitag in der Aula der Eberhard-Gothein-Schule. © Glöckner

Beim SPD-Kreisparteitag hat Fraktionschef Ralf Eisenhauer das Programm für die Kommunalwahl 2019 als vorläufige Blaupause vorgestellt. Im Austausch mit der breiten Parteibasis, in einer Online-Beteiligung sowie im direkten Bürgerdialog soll der Programmentwurf überarbeitet werden. „Ich wünsche mir, dass jeder von Euch mit 100 Bürgern spricht“, forderte Eisenhauer in der Aula der Eberhard-Gothein-Schule.

Das Zwölf-Punkte-Wahlprogramm sieht vor, den Standort Metropolregion mit der größten bundesweiten Wertschöpfung im Industriesektor weiter auszubauen. Die SPD will erreichen, dass alle Unternehmen Tariflohn statt Mindestlohn zahlen und Betriebsräte Rechte der Beschäftigten anerkennen. Daran soll der Verkauf von städtischen Bebauungsflächen geknüpft werden.

Sozialquote auch bei Flächen

Die vom Gemeinderat beschlossene Sozialquote bei Neubauten soll auch beim Flächenverkauf gelten. „Der Beschluss ist nur durch eine Zufallsmehrheit zustande gekommen“, beklagte Eisenhauer. Die städtische Wohnungsbaugenossenschaft GBG biete bereits Wohnungen für den breiten Mittelstand an. Mit der Bindung an die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum beim Verkauf von städtischen Grundstücken ließen sich auch Privatinvestoren für die nächsten zehn bis 20 Jahre in Verträgen mit der Stadt verpflichten. Zudem will die SPD ab 2019 auch barrierefreie Wohnungen und Mehrgenerationenhäuser in städtische Baupläne einbeziehen.

Jobs für Langzeitarbeitslose

Mit einem Programm zur Integration von Langzeitarbeitslosen sollen städtische Einrichtungen mindestens 250 Menschen einstellen, die seit längerem keinen Job haben. Die Lohnkosten zahlt anfangs der Staat, stufenweise wird der Zuschuss auf 70 Prozent reduziert.

Das Bildungsprogramm sieht Investitionen in Gesamtschulen, Kitas, Ganztagsschulen sowie in städtische Betriebe vor. Auch Weiterbildung für Arbeiter im Zuge der Digitalisierung soll greifen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern.

In einer multikulturell geprägten Stadt will die SPD in das Angebot an Sprachlehrern investieren. Es soll mehr Sprachkurse für Kinder und Eltern und ein größeres Beratungsangebot für Migranten geben.

Vorgesehen ist ferner, das kostenfreie Stadt-WLAN, Schulsozialarbeit, Stadtbegrünung und ambulante Pflegeangebote auszubauen sowie die Tarife im öffentlichen Nahverkehr zu senken. Zudem will die SPD Suchtberatung und Sozialberatung stärken und sich um neue Stellen bei Feuerwehr und Polizei bemühen.

Eisenhauer forderte seine Parteikollegen zur Diskussion über das Programms. Klimabildungsarbeit, Umzugsmanagement für Senioren, Fassadenbegrünung, Flächenentsiegelung: Diese Vorschläge aus dem Plenum sollen in die Überarbeitung der Blaupause einfließen. Zudem forderten die 71 Delegierten, der Gemeinderat müsse für barrierefreien Wohnraum auf Franklin und der Schafweide sorgen. Ein weiterer Antrag geht an die sozialdemokratische Bundestagsfraktion: Bei der Feuerwehr soll ein leichterer Aufstieg in den gehobenen Dienst möglich sein, um den Beruf attraktiver zu machen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018