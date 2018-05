SPD mit Melonen und Diskussionen

Anzeige

Er verteilte auf den Planken rote Luftballons, trug aber trotz großer Hitze einen Schal des SV Waldhof: „Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben“, so der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der SPD, Stefan Fulst-Blei. Erstmals beteiligte sich die SPD mit einem eigenen Stand am Stadtfest. „Wir waren ja zum ersten Mal nicht auf dem Maimarkt, aber wollten dann doch diese Chance nutzen, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen“, so Fulst-Blei. Um die Kontaktaufnahme zu erleichtern, gab es nicht nur rote Luftballons. Mitglieder der Jusos und des SPD-Ortsvereins Innenstadt bereiteten Dampfnudeln und Waffeln zu, boten Becher mit Melonenstückchen an. Aber damit die Politik nicht zu kurz kommt, gab es auch ein großes Papphaus, dazu viele Informationstafeln zur Sozialquote. „Und wir hatten dazu auch schon kräftige Diskussionen hier“, so Fulst-Blei. pwr