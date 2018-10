SPD-Politiker besuchen Schule

„Mehr Schein als Sein – Große Überschriften, kaum Inhalte“ lautet der Titel, wenn am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr, in der Aula der Eberhard-Gothein-Schule, U 2, 2-4,

die SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch ihre Halbzeitbilanz der grün-schwarzen Landesregierung ziehen. Zentrale Themen, so Fulst-Blei, werden die Fragen sein, was zu tun sei gegen die Wohnungsnot sowie gegen Staus und Fahrverbote. „Und gegen die hohen Beiträge für Kindertagesstätten, die viele Eltern finanziell erheblich belasten“, wie Fulst-Blei betont. Er ist in der SPD-Landtagsfraktion zuständig für das Thema Bildung, Weirauch für die Bereiche Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Im Anschluss an den Vortrag stellen sich die Abgeordneten Fragen aus dem Publikum. mai/red

