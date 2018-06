SPD-Politiker will Tunnel öffnen

Anzeige

Der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch fordert von der Deutschen Bahn eine erneute Prüfung der Öffnung des sogenannten Posttunnels am Hauptbahnhof für den Personendurchgangsverkehr. „Es gibt derzeit nur zwei Möglichkeiten, zu den Gleisen zu gelangen. Zu den Stoßzeiten wird gerade der Haupttunnel sehr stark belastet“, erklärt der Abgeordnete seinen Vorstoß in einer Pressemitteilung.

In seinem Schreiben an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Sven Hantel, führt Weirauch als weiteren Grund die rasante Entwicklung des Postareals auf der Ostseite des Hauptbahnhofs und des Glücksteinquartiers auf Lindenhöfer Seite an. „Auf beiden Seiten des Hauptbahnhofs entstehen Hotels und Wohnkomplexe, zahlreiche Unternehmen siedeln sich an. Die Verbindung zwischen den Stadtteilen alleine über den Haupttunnel des Hauptbahnhofs reicht hierfür definitiv nicht aus“, fordert Weirauch die Bahn auf, gemeinsam mit der Stadt Mannheim die Ertüchtigung des Posttunnels zu prüfen. Mit dem Verweis auf die Breite des Tunnels wäre es für Weirauch zudem überlegenswert, Fahrradstellplätze am Rande des Tunnels zu prüfen, um somit dem Wildwuchs auf dem Bahnhofsvorplatz zu beenden.

Unterstützung der Ortsvereine

Der Vorstoß des Abgeordneten und Bezirksbeiratsvorsitzenden der Schwetzingerstadt wird unterstützt von den SPD-Ortsvereinen Mannheim-Ost und Lindenhof. Insbesondere für den Lindenhöfer SPD-Vorsitzenden Florian Kling würde die Öffnung des Posttunnels zu einer besseren Anbindung seines Stadtteils an die Stadtmitte führen: „Der Erfolg des Glücksteinquartiers steht und fällt mit einer guten Anbindung an die Innenstadt“. Der SPD-Vorsitzende aus der Schwetzingerstadt, Emre Kus, schließt sich ebenfalls der Forderung an: „Die Entwicklungen des Gebiets um den Bahnhof bieten Mannheim großes Potenzial, das wir umso besser nutzen können, wenn Engpässe in der Anbindung entschärft werden.“ aph/red