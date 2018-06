SPD sieht in Mannheim hohen Bedarf

Anzeige

Wenn in wenigen Wochen die Sommerferien beginnen, verliert Mannheim mit dem Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) eine Möglichkeit, Schülern das Abitur in neun Jahren zu ermöglichen. Im Oktober 2017 war bekanntgeworden, dass das KFG den seit 2013 laufenden Schulversuch des Landes Baden-Württemberg nicht verlängern möchte. Andere Gymnasien bekundeten zwar Interesse daran, in die Bresche zu springen. Doch das Land lehnte ab. Vor diesem Hintergrund lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei am Montag, 9. Juli, 19 Uhr, zu einer Podiumsdiskussion in die Aula der Justus-von-Liebig-Schule, Neckarpromenade 42, ein. Mit dem Politiker diskutieren der Mannheimer Bildungsforscher Sebastian Camarero Garcia, die Landesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung, Sabine Leber-Hoischen, und der ehemalige Leiter des KFG, Hermann Wiegand. Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirats, eröffnet den Abend mit einem Statement.

Vergleich mit anderen Angeboten

„Die Nachfrage nach G 9-Angeboten steigt. Sie ist so hoch und intensiv, dass wir auch in Mannheim über Mittel und Wege diskutieren müssen, dieses an einer staatlichen Schule anbieten zu können“, betont Stefan Fulst-Blei. Am 9. Juli wolle man der Frage nachgehen, worin die Vorteile eines G 9-Angebots an einem allgemeinen Gymnasium bestehen, wenn man es mit den regulären achtjährigen Gymnasien, den Bildungswegen über die beruflichen Schulen oder privatschulischen Angeboten vergleicht. bhr