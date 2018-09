SPD startet Kita-Umfrage

Die SPD-Gemeinderatsfraktion will wissen, wie zufrieden die Mannheimer Eltern und ihre Kinder mit ihrem Kindergarten sind. Darum hat sie eine Umfrage gestartet. Bis zum 19. Oktober können Familien mitmachen und sich unter www.spdmannheim.de oder telefonisch (0621/293 2090) beteiligen.

Lena Kamrad, Sprecherin der SPD-Gemeinderatsfraktion für Kinder, Jugend und Bildung, erklärt: „Wir möchten ein Stimmungsbild erhalten, wie die Qualität der Arbeit in Mannheims Kindergärten eingeschätzt wird und ob es vielleicht Punkte gibt, an denen noch gearbeitet werden kann.“ Alle Daten werden anonym erfasst und ausgewertet, betont die SPD. „Ungeachtet der Entlastung der Mannheimer Familien zum 1. September bei den Kindergarten-Gebühren von 105 Euro monatlich pro Kind ist es für uns wichtig auch in Erfahrung zu bringen, was Eltern und Kindern im Kindergartenalltag wichtig ist“, sagt der Fraktionschef Ralf Eisenhauer. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018