SPD verleiht Preis für Integration

Die SPD wird am 15. Mai zum vierten Mal den Aydin-Aksünger-Integrationspreis verleihen. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und ist benannt nach dem 2009 verstorbenen SPD-Bezirksbeirat Aydin Aksünger, der mit seinem Einsatz für Integration einen wichtigen Beitrag für ein buntes Mannheim geleistet hat. Prämiert werden jeweils eine Einzelperson und eine Institution (Verein, Einrichtung, Gruppe etc.), die sich in Mannheim in positiver Art und Weise für das Zusammenleben in Vielfalt eingesetzt haben oder weiterhin einsetzen. Die festliche Verleihung findet in den Räumlichkeiten der RomnoKher-Gesellschaft in B 7,16 statt.

Vorschläge willkommen

Im ersten Jahr gewannen das interkulturelle Bildungszentrum ikubiz und der Mannheimer Filmemacher Philipp Kohl. Im Jahr 2014 zeichnete die SPD Mehmet Ungan von der orientalischen Musikakademie sowie der Verein KulturQuer Querkultur Rhein-Neckar ausgezeichnet, 2016 das Jugendhaus Erlenhof und Talat Kamran. Ab sofort und noch bis zum 10. April können Vorschläge für Preisträger per Email unter der Adresse VielfaltMA@web.de eingereicht werden. tan