SPD will junge Bürger begrüßen

Die Sozialdemokraten machen sich für die jungen Neubürger stark. Ähnlich wie Erwachsene, die neu in der Stadt ankommen, sollen aus Sicht der SPD künftig auch junge Neu-Mannheimer altersgemäß informiert werden. In einer Mitteilung heißt es, man könne sich vorstellen, mit einem regelmäßig organisierten Empfang die Kinder und Jugendliche zu begrüßen: „Mit einer Stadtrallye können sie zum Beispiel gleichzeitig ihre neue Heimat erkunden und andere Kinder und Jugendliche kennenlernen“, heißt es von Lena Kamrad, bildungspolitische Sprecherin der SPD.

So gebe es an Rhein und Neckar viele Angebote für Kinder und Jugendliche, die zu einer Erkundung einladen. Als Beispiele nennt sie das Programm des Kinder- und Jugendtheaters Schnawwl sowie die städtischen Museen, die auf bestimmte Altersgruppen ausgerichtet sind. „Aber auch Aktionen wie das Agenda-Diplom für Kinder zum Thema Nachhaltigkeit und Informationen zu Verbänden des Stadtjugendrings und eine Übersicht von Spielplätzen und Jugendhäusern in der Stadt helfen beim Einleben“, so Kamrad.

Eigenen Angaben zufolge hat sich die SPD von einem Antrag aus dem fiktiven Kinder-Gemeinderat inspirieren lassen. In dem Gremium erhalten Kinder zwischen 8 und 12 Jahren Einblick in die Politik. olf

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019