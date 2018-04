SPD will Kunststraße unterbrechen

Anzeige

Eine Erweiterung des Paradeplatzes über die Kunststraße bis zum Stadthaus schlägt die SPD vor. Damit könne man sowohl die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern als auch die „Poser-Szene ausbremsen“, schreibt die Fraktion jetzt in einer Mitteilung.

Der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer bringt dabei die „tage- oder wochenweise Aufstellung von Pollern“ ins Spiel. So könne „durch ganz einfache Maßnahmen“ die Aufenthaltsqualität verbessert werden. „Wir wollen die Fußgängerzone am Paradeplatz um den Abschnitt zum Stadthaus erweitern und damit eine spürbare Vergrößerung der Fußgängerzone ermöglichen“, schreibt die stellvertretende SPD-Vorsitzende Isabel Cademartori. In einem ersten Schritt in den Sommermonaten könne man „testweise für ein paar Wochen mit Pollern oder Blumenkübeln den Abschnitt der Kunststraße abtrennen und für Fußgängerinnen und Fußgänger öffnen.“ Die Sozialdemokraten wollen auf diese Weise auch die üblichen Fahrwege der PS-Protzer durch die Innenstadt unterbrechen.

Erste Versuche 1995

Zuletzt hatte bereits das Umweltforum gefordert, diesen Teil der Kunststraße für den Verkehr zu sperren, wie es im Jahr 1995 schon einmal probeweise gemacht wurde. Mittlerweile habe sich die Kunststraße zu einer Rennstrecke entwickelt, weswegen dringend Kompromisse von Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto und Aufenthaltsqualität gefunden werden müssten. bro