SPD will Schau nochmals zeigen

Die SPD-Gemeinderatsfraktion fordert die Stadt in einem Antrag dazu auf, die Ausstellung zur Geschichte der Mannheimer Feuerwehr im Nationalsozialismus 2021 in den Räumen der Hauptfeuerwache zu zeigen. So sollen mehr Menschen die Ausstellung besuchen können. Die Ausstellung war Ende Oktober für vier Tage im Rathaus und im Stadthaus zu sehen. Stadträtin Claudia Schöning-Kalender erklärt: Die Ausstellung sei ein wichtiger Beitrag zur Demokratie, de Feuerwehrleute hätten viel Zeit und Energie in das Projekt investiert. Es solle deshalb auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Entstehung und der Inhalt zeigten, wie wichtig starke demokratische Strukturen innerhalb der Feuerwehr seien. „Vier Tage Ausstellung sind daher zu wenig“, ergänzt Schöning-Kalender. red/aph

