SPD will Vereinsarbeit stärken

Um die Vereine in den Stadtteilen zu unterstützen und das ehrenamtliche Engagement zu stärken, hat die SPD-Gemeinderatsfraktion im Zuge der Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/21 einen Antrag eingebracht. „Damit werden nun wichtige Feste in den Stadtteilen auch finanziell von der Stadt unterstützt“, sagt Stadtrat Thorsten Riehle.

Steigende Nebenkosten bei der Durchführung von Festen und Veranstaltungen belasten die Vereine zunehmend, so Riehle. Durch höhere Kosten für Müllentsorgung, Absperrungen oder Sachkosten würden die Ehrenamtlichen stets vor der großen Herausforderung stehen, die Durchführung der Feste stemmen zu können.

„Es ist uns wichtig, das große Engagement der Vereine in den Stadtteilen auch finanziell zu unterstützen, da sie einen wichtigen Beitrag für den sozialen Zusammenhalt unserer Stadt leisten“, so Riehle. Mit einer Anpassung der Unterstützung könnten Veranstaltungen wie Stadtteilfeste, Neujahrsempfänge und Fasnachtsumzüge für die Zukunft gesichert werden. Nun sei es wichtig, so Riehle, dass die Stadt unter Einbeziehung der Bezirksbeiräte ein Konzept erarbeite, „um die zusätzlichen Mittel sinnvoll einzusetzen“. mai

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019