Spende deckt den Tisch bei Armen

Ort und Zeitpunkt waren bewusst gewählt: Ringsum großer Trubel im neuen Kundenzentrum E.Forum im MVV-Hochhaus, enormer Andrang bei der Adler-Autogrammstunde und beim amüsanten Auftritt von Christian „Chako“ Habekost – aber dann ein stiller Moment. Da übergab MVV-Vorstandschef Georg Müller einen fünfstelligen Betrag als Spenden an das Rote Kreuz sowie die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“.

„Wir wollen beim Feiern nicht die Menschen vergessen, die Hilfe brauchen, sondern da auch einen Akzent setzen“, sagte Müller. Schon seit über zehn Jahren verzichtet das Mannheimer Energieunternehmen auf Weihnachtsgeschenke an Kunden sowie Geschäftspartner und unterstützt stattdessen die Arbeit gemeinnütziger Organisationen.

„Erfolg zurückgeben“

„Wir wollen damit auch etwas von unserem Erfolg durch die Treue der Kunden zurückgeben an die Gesellschaft“, erklärte der Vorstandschef.

Dabei wählte man dieses Jahr gleich zwei Organisationen, „die nicht selbst Hilfe brauchen, sondern Hilfe weitergeben“, wie Müller sagte. Traditionell bedenkt die MVV Energie die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“, die Mannheimer in persönlichen Notlagen unterstützt sowie arme ältere Menschen und Kinder speziell zu Weihnachten bedenkt – mit Lebensmitteln oder Spielzeug. „Da wissen wir, dass es in richtige Kanäle kommt, weil Sie die Möglichkeit haben, den Bedarf genau zu prüfen – wir müssten dazu erst eine Struktur aufbauen“, dankte Müller der „MM“-Aktion. Erstmals spendete die MVV an den Kreisverband des Roten Kreuzes für die Tafel-Läden. Dafür dankte Alexander Heß, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des DRK, zusammen mit drei ehrenamtlichen Helfern.

Mittlerweile versorgen fünf Standorte bedürftige Bürgerinnen mit gespendeten Lebensmitteln. Neben drei Tafel-Läden in Mannheim gibt es weitere Standorte in Hockenheim und Edingen-Neckarhausen. Dort können Bedürftige qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die nicht mehr im Handel verkauft werden können, günstig erwerben.

„Obwohl es Lebensmittel in unserem Land im Überfluss gibt, nimmt die Zahl der Menschen zu, die sich ihr tägliches Brot nicht leisten können. Die Spende der MVV trägt wesentlich dazu bei, dass wir diese wichtige Aufgabe mit unseren ehrenamtlichen Helfern leisten können“, bedankte sich der Leiter der Tafel Neckarstadt, Mahmoud Gol-Mohammadi, für die Spende.

Die MVV wolle damit Organisationen unterstützen, „die einen unverzichtbaren Beitrag, um denjenigen Menschen ein Stück Freude zu schenken, die von Armut betroffen und unverschuldet in Not zu geraten sind“, betonte Georg Müller. Als kommunal verankertes Unternehmen übernehme die MVV damit gesellschaftliche Verantwortung. „Wir verstehen das aber auch bewusst als Ermunterung für Sie, dass Sie Ihre wichtige Arbeit weiter machen“, wandte sich Müller an die Empfänger der Spende. pwr

