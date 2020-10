Spende für Schutz von Frauen

Spende von Rhena Wolf (l.) an Nazan Kapan für das Frauenhaus © Wolf & Wolf

Gemeinsam Gutes tun, Frauen für Frauen – unter diesem Motto hat die Mannheimer Steuerkanzlei Wolf & Wolf dem Mannheimer Frauenhaus eine Spende in Höhe von 2000 Euro zukommen lassen. „Die Unterstützung, die Frauen im Mannheimer Frauenhaus und Fraueninformationszentrum in Form von Schutz, Hilfe und Beratung für Frauen und deren Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, erhalten, ist eine wichtige Arbeit, die wir gerne unterstützen“, schreibt Seniorchefin Bärbel Wolf in einer Pressemitteilung.

Verzicht auf Hoffest

Seit 25 Jahren berät das Familienunternehmen Wolf & Wolf laut eigenen Angaben Unternehmerinnen und Unternehmer in der ganzen Metropolregion in allen Steuerfragen. „Uns ist es in dieser anspruchsvollen Zeit sehr wichtig, füreinander da zu sein und Menschen, die Hilfe brauchen, zu unterstützen“, beschreibt Rhena Wolf, Partnerin und Business Coach in der Kanzlei. Das reine Frauenteam der Kanzlei wolle damit in diesem besonderen Jahr – statt des traditionellen Hoffestes für die Mandanten – im Namen der Mandantschaft und des gesamten Teams für Frauen in Mannheim da sein. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020