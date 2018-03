Spende fürs Sterntaler-Hospiz

Anzeige

„Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ist in diesem Winter in Form einer szenischen Lesung mit der Schauspielerin Barbara Zechel erneut zu Gast im Planetarium am Europaplatz in der Wilhelm-Varnholt-Allee.

Bei den Lesungen des berühmten Werks konnten die Besucher bei einer Spendenaktion die von Helena Dell-Kolaschnik entworfenen Veranstaltungsplakate bekommen. Den daraus erzielten Spendenerlös überreichten Barbara Zechel und Christian Theis, der Direktor des Planetarium, bei einer Vorstellung an Anke Rauh vom Verein Kinderhospiz Sterntaler. Der Verein kümmert sich als Kinderhospiz und Familienherberge um Familien mit schwer, chronisch oder sterbenskranken Kindern, auch – und gerade wenn – am Ende des Weges dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht.

Gleichzeitig möchte das Kinderhospiz Sterntaler das Gefühl von Unbeschwertheit und Glück, Zuversicht und Lebensfreude für Kinder und deren Familien vermitteln, die nicht wissen, wie lange es noch einen gemeinsamen Morgen gibt. Das Band des Lebens und der Hoffnung soll so viele Menschen wie möglich mit betroffenen Familien verbinden und sie spüren lassen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen und Ängsten. has