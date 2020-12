Spende statt Geschenke stärkt soziale Strukturen

„Soziale Strukturen stärken“ – das hat sich Georg Müller vorgenommen. „Gerade jetzt muss man jene stärken, die sich bewährt haben, in der Krise zu helfen“, meinte der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie, als er symbolisch die traditionelle Weihnachtsspende des Energieversorgers überreichte.

„Es hat keinen Sinn, wenn jemand einfach nur eine gute Idee hat und helfen will, jetzt braucht man schon bestehende Strukturen dafür“, begründete Müller, warum er fünf Organisationen aussuchte, die einen – sogar im Vergleich zum Vorjahr aufgestockten – Geldbetrag erhielten. Insgesamt schüttet die MVV jedes Jahr zu Weihnachten einen fünfstelligen Betrag aus.

Sie verzichtet dafür auf Weihnachtsgeschenke an Kunden sowie Geschäftspartner. Lieber engagiere man sich für „den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Georg Müller, als er die Spende – wegen der Corona-Pandemie mit Maske, Abstand und im Freien vor dem der MVV gehörenden Wasserturm – symbolisch überreichte. Dabei wolle die MVV gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und besonders jenen Organisationen, die sich in der Krise um Familien, Ältere, Jugendliche, Alleinstehende sowie Menschen in Notlagen kümmern, „zur Seite stehen und ein Zeichen der Hilfe setzen“, betonte Müller, „und zugleich uns bei den Menschen bedanken, die für diese wertvolle Unterstützung haupt- oder ehrenamtlich zur Verfügung stehen,“ sagte er.

Der Malteser-Hilfsdienst (MHD) verwendet die Spende, so Stadtbeauftragter Matthias Geist, für die medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung sowie den nun anstehenden Dienst im Impfzentrum. Schließlich seien viele Einnahmen, etwa durch die Sanitätsdienste beim Stadtfest oder der Feudenheimer Kerwe sowie Ausfall der Erste-Hilfe-Kurse, weggefallen.

Für das Rote Kreuz dankte Kreisgeschäftsführerin Christiane Springer für die Spende, die dem Beratungs- und Wärmebus „Der rote Henry“ sowie dem neuen Generationentreff „Roggenstraße“ auf dem Waldhof zugutekomme. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) plant, so Regionalgeschäftsführer Joachim Schmid, die Anschaffung eines Mannschaftstransporters zur Unterstützung von Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Der Frauen- und Mädchen-Notruf schließlich erhielt Hilfe der MVV, weil er in der Corona-Krise neue Formen der Beratung für Frauen, Jugendliche und Kinder persönlich, telefonisch und digital entwickelt hat, so Leiterin Martina Schwarz.

Jedes Jahr unterstützt die MVV Energie AG schließlich die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. „Wir wissen, dass Sie ganz nahe an den Leuten ’dran sind und ohne Verwaltungskosten da direkt helfen, wo es nötig ist“, unterstrich Vorstandschef Georg Müller. pwr

