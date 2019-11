Spenden für Flüchtlinge

Zu einem Benefizabend zugunsten der Seenotrettung von Flüchtlingen lädt das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ an diesem Samstag in die Citykirche Konkordien ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Alle künstlerischen Beiträge an diesem Abend stammten aus den Reihen des Bündnisses, heißt es in der Ankündigung. Die Jüdische Gemeinde ist mit ihrem Kantor Amnon Seelig präsent. Hinter der Rainer Wahnsinn Band verbirgt sich IG-Metall-Geschäftsführer Klaus Stein. Markus Sprengler & Open World Stage steht für „Mannheim sagt Ja!“. Schauspieler des Mannheimer Nationaltheaters lesen aus „Antigone“, Opernsänger singen Arien und ein Duett. Außerdem treten Musiker der Orientalischen Musikakademie auf sowie der kamerunische Chor der Citykirche Konkordien. Das Junge Nationaltheater stellt eine Tombola auf die Beine, bei der es „Theaterpreise“ zu gewinnen gibt.

Mittelmeer-Helfer berichtet

Außerdem wird Manuel Spagl, Rettungssanitäter und Medizinstudent, über seine Hilfseinsätze beim Verein Sea Watch berichten. Alle Spenden an diesem Abend gehen laut den Veranstaltern „zu 100 Prozent“ an diesen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Seenot geratene Flüchtlinge zu retten. Moderiert wird der Abend von Grünen-Stadtrat Markus Sprengler.

„Das Sterben auf dem Mittelmeer geht immer weiter“, schreibt das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ in seiner Ankündigung. „Allein in diesem Jahr ertranken mehr als 1000 Menschen bei ihrem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu flüchten.“ red/imo

