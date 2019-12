Spenden leicht gestiegen

323 098,75 Euro sind bis Samstagabend auf dem Spendenkonto des „MM“-Hilfsvereins eingegangen. Vor einem Jahr lag der Kontostand am Tag vor Weihnachten bei 298 580,54 Euro, im Jahr zuvor bei 327 929,25 Euro. Damit konnte das Spendenaufkommen der Aktion „Wir wollen helfen“ laut Matthias Bretschneider, dem Geschäftsführenden Vorsitzenden, zum Stichtag „die Delle des Vorjahres ausgleichen und an die guten Ergebnisse früherer Jahre anknüpfen“, freut er sich.

„Erfreulich zugenommen“ hat, so Bretschneider, die Anzahl der Menschen, die zu einem besonderen persönlichen Ereignis auf Geschenke verzichtet und stattdessen um eine Spende gebeten haben. Neun solcher Aufrufe animierten zu über 200 Spenden in einem Gesamtvolumen von mehr als 30 000 Euro.

Bauhaus und Blumepeter

Das Volumen der Barspenden lag zum Stichtag gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei etwa 32 000 Euro. „Bemerkenswert“ findet Bretschneider indes den Rückgang der Anzahl der Barspenden von über 300 in 2018 auf nur noch 210 in 2019. Der Umzug des „MM“-Kundenforums von P 3 nach P 7, 22 Anfang Oktober „könnte einen vorübergehenden Niederschlag gefunden haben“ vermutet er vorsichtig. Aber immerhin gab es 33 Einzelspenden von Privatleuten in einer Größenordnung von 1000 Euro oder mehr. 621 Spenden kleinerer Beträge „zeugen von der breiten Akzeptanz der Hilfsaktion in der Bevölkerung“, so Bretschneider dankbar.

Größte Einnahme-Position stellt erneut die größte Einzel- und Firmenspende dar – 50 000 Euro von Bauhaus. Mit 34 000 Euro bildet das Blumepeterfest des Feuerio ein ganz wichtiges Fundament der „MM“-Aktion. 20 000 Euro überwies Diringer & Scheidel. Weitere große Unterstützer waren die Inter-Versicherung, die Sparkasse Rhein Neckar Nord sowie die MVV Energie.

Beachtliche Einnahmen liefern ferner die Benefizkonzerte der Musikhochschule sowie von Absolventum, die Basare vom „Netzwerk Haushalt“ und im Theresienkrankenhaus, die „Melanthalia“-Theaterabende sowie der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis.

Auch Anträge abgelehnt

Bereits zu Ostern hatte der Hilfsverein mit Gutscheinen und Bargeldleistungen im Gesamtwert von über 67 000 Euro insbesondere Kindern und alten Menschen, helfen können.

In den letzten Wochen wurden vom Team des Hilfsvereins 2346 Anträge auf Weihnachtsbeihilfe bearbeitet. „Das entspricht dem hohen Niveau des Vorjahres“, so Bretschneider. Insgesamt wurden rund 4200 Präsente im Wert von 204 000 Euro an 1711 Personen oder Familien vergeben, darunter 52 Spielzeugpakete, 1200 Büchergutscheine, 1400 Einkaufsgutscheine für Kinder, 1600 Einkaufsgutscheine für Lebensmittel sowie Barüberweisungen.

In 2019 gingen an die „MM“-Aktion 338 Anfragen von Menschen in sozialen Notlagen. „Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, liegt aber deutlich über dem Niveau früherer Jahre“, so Bretschneider. Nicht in allen Fällen sei die Voraussetzung für eine Hilfe durch den Verein gegeben. In über 100 komplexen Fällen wurden die Betroffenen zu persönlichen Gesprächen eingeladen. Im Ergebnis konnte die Aktion in über 164 Einzelfällen Hilfen im Gesamtwert von 63 000 Euro leisten.

