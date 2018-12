Spenden leicht rückläufig

298 580,54 Euro waren bis Freitagnachmittag auf dem Spendenkonto des „MM“-Hilfsvereins eingegangen. Vor einem Jahr lag der Kontostand am Tag vor Weihnachten bei 327 929,25 Euro, im Jahr zuvor bei 312 158,03 Euro. Damit ist das Spendenaufkommen der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ laut Matthias Bretschneider, dem Geschäftsführenden Vorsitzenden, zum Stichtag „insgesamt leicht rückläufig“.

Allerdings liegt im Vergleich zum Vorjahr ein Wochenende zwischen Abrechnung und Veröffentlichung, zumindest zwei fest zugesagte Spenden sind noch nicht gutgeschrieben. Auffällig ist beim Abgleich mit den Vorjahren aber, dass einige Großspenden fehlen – dafür die Summe der Kleinspenden zunimmt.

Bauhaus und Blumepeter

Größte Einnahme-Position stellt erneut die größte Einzel- und Firmenspende dar – 50 000 Euro von Bauhaus. Mit 41 800 Euro bildet das Blumepeterfest des Feuerio ein ganz wichtiges Fundament der „MM“-Aktion. 20 000 Euro überwies Diringer & Scheidel. Weitere große Unterstützer waren in diesem Herbst die Firma und Familie Lochbühler sowie Sparkasse mit jeweils 10 000 Euro, zudem die MVV Energie.

Beachtliche Einnahmen liefern ferner die Benefizkonzerte der Musikhochschule sowie von Absolventum. Dazu kommen der Basar vom „Netzwerk Haushalt“ und der Basar im Theresienkrankenhaus, die „Melanthalia“-Theaterabende sowie mehrere private Spendenaufrufe zu runden Geburtstagen. Über 33 000 Euro wurden bis Freitag in bar im „MM“-Morgenforum in P 3 persönlich eingezahlt – in über 300 Kleinbeträgen. Das sind erneut rund 1000 Euro mehr als im Vorjahr.

Auch Anträge abgelehnt

Bereits zu Ostern hatte der Hilfsverein mit Gutscheinen und Bargeldleistungen im Gesamtwert von über 65 000 Euro bedürftigen Mannheimern, insbesondere Kindern und alten Menschen, helfen können.

Für Weihnachten erreichten die „MM“-Aktion 2664 Anträge. „Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um über 30 Prozent“, so Bretschneider. In 1776 Fällen konnten Zusagen erteilt werden. Insgesamt wurden rund 4000 Präsente im Wert von 176 000 Euro an rund 3000 hilfsbedürftige Personen vergeben. Darunter 55 Spielzeugpakete, 1200 Büchergutscheine, 1700 Einkaufsgutscheine für Kinder (Kaufhof; Vorjahr 1300), 900 Einkaufsgutscheine für Lebensmittel (Kaufhof und Scheck-In-Center) sowie 196 Barüberweisungen. Zur diskreten Unterstützung verschämter Armer, die nie selbst um Hilfe bitten würden, erhielt das Sozialamt wieder pauschal 10 000 Euro zur Weitergabe.

Das ganze Jahr gingen an die „MM“-Aktion 418 Anfragen von Menschen in sozialen Notlagen. Das ist sogar ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent. Nicht in allen Fällen sind die Voraussetzungen für eine Hilfe durch den Verein gegeben. In 130 Zweifelsfällen wurden die Betroffenen zu persönlichen Gesprächen eingeladen. Im Ergebnis konnte die Aktion in über 200 Einzelfällen Hilfen im Gesamtwert von etwa 60 000 Euro leisten.

Info: Dossier unter morgenweb.de/wwh

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018