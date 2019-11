Sperrung wegen Gleisarbeiten

An der Haltestelle Theresienkrankenhaus werden die Straßenbahngleise erneuert. Die Arbeiten gehen von diesem Freitagmorgen, 5 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr. In dieser Zeit ist die Kreuzung Collinistraße/Renzstraße auch für Autos gesperrt, wie die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft am Donnerstag mitteilte. Umleitungswege seien ausgeschildert. Bahnen der Linien 2, 5/5A, und 7 würden über die Schafweide umgeleitet. Hierdurch entfielen die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und für die Linie 7 Gewerkschaftshaus ersatzlos. Zudem fährt die Linie 5/5A bis auf die Spätfahrten und sonntagsfrüh durch die Planken. Somit würden Schloss, Kunsthalle und Hauptbahnhof in dieser Zeit nicht angesteuert. sma

