Sperrungen im Fahrlachtunnel

Im Fahrlachtunnel stehen ab Sonntag, 29. September, erneut Bauarbeiten an. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, seien die Reparatur- und Wartungsarbeiten in beiden Röhren unaufschiebbar. Sie sind von Sonntag bis Samstag, 12. Oktober, jeweils im Wechsel gesperrt. Dem Verkehr steht immer nur eine Fahrspur zur Verfügung. Dicht ist zunächst die Südröhre ab Donnerstag, 3. Oktober, dann die Nord-Röhre. Wegen der gesperrten Hochstraße Süd in Ludwigshafen sei die Baumaßnahme auf ihre Notwendigkeit hin überprüft worden, heißt es von der Stadt. Noch vor der kalten Jahreszeit müssten beide Tunnelröhren „in voller Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden“. Bei Sicherheit könne es „keine Kompromisse geben“. Die Arbeiten beschränkten sich auf „akut notwendigen Sanierungs- und Reparaturarbeiten“ im Bereich der SOS-Notrufsäule und an der Tunnelentwässerungsanlage. red/lok

