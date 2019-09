Sperrungen im Handelshafen

Wegen Asphaltarbeiten müssen sich Verkehrsteilnehmer seit Montag, auf Teil- und Vollsperrungen in der Fruchtbahnhofstraße im Handelshafen einstellen. Das teilte die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft mit. Voraussichtlich dauert die Baumaßnahme, die in mehrere Abschnitte unterteilt ist, bis Freitag, 15. November. Die Zufahrten zu den Anliegern soll jedoch gewährleistet sein. Entsprechende Umleitungen würden ausgeschildert werden, heißt es. Am selben Tag wird zudem die Spatzenbrücke gesperrt. Sie verbindet unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke den Handelshafen mit der Hafenstraße im Jungbusch. Laut Hafengesellschaft ist sie bis Montag, 16. September, für den Verkehr dicht, Fußgänger seien davon nicht betroffen. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019