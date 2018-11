Sperrungen von Januar bis März

Auf die Sperrung beider Fahrspuren der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Innenstadt von Januar bis März kommenden Jahres müssen sich Autofahrer einstellen. Die MVV Energie AG erneuert in der Straße die Trinkwasserleitungen. Die Arbeiten, so kündigte das Versorgungsunternehmen an, beginnen bereits am Montag, 26. November, und dauern auf der rund 900 Meter langen Strecke zwischen Dürerstraße und Schubertstraße mindestens bis zur Jahresmitte 2019. Radfahrer und Fußgänger sowie der Verkehr in Richtung Neuostheim ist den MVV-Angaben zufolge nicht betroffen.

Wie die MVV mitteilte, habe die langfristige Sicherheit der Trinkwasserversorgung für das Mannheimer Energie- und Wasserunternehmen MVV „stets oberste Priorität“. Deshalb investiere die MVV regelmäßig in die Wartung und die Pflege des Netzes und der Anlagen. Im Zuge einer städtebaulichen Erneuerung der Theodor-Heuss-Anlage werden nun die Trinkwasserleitung erneuert. Geplant ist, nach Abschluss der Arbeiten die Asphaltdecke der Straße in komplett zu erneuern – Bauarbeiten, die dann im Auftrag der Stadt Mannheim ausgeführt werden.

Gartenschauweg bleibt zugänglich

Startpunkt der Maßnahme ist laut Mitteilung der MVV an der Kreuzung Am Oberen Luisenpark Ecke Schubertstraße bis in Höhe des Mercure-Hotels. Für die Leitungsverlegung müssen die stadteinwärts führenden Fahrspuren in Höhe des Eingangs zum Luisenpark bis kurz vor der Abbiegung Am Oberen Luisenpark voraussichtlich für drei Wochen auf eine Fahrspur verengt werden. Die Geschwindigkeit wird auf Tempo 30 begrenzt.

Aufgrund der Lage der Wasserleitung in der Straßenmitte müssen dann beide Fahrspuren in Richtung Stadtzentrum ab 7. Januar bis voraussichtlich Anfang März 2019 gesperrt werden. Eine Umleitung wird weitläufig ausgeschildert. Der Gartenschauweg bleibt während der gesamten Baumaßnahme jederzeit zugänglich. red

