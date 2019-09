Sperrungen wegen Klima-Demo

Weil erneut Sympathisanten der Initiative „Fridays for Future“ an diesem Freitag für den Klimaschutz demonstrieren, hat die Stadt Straßensperrungen veranlasst. Die Großveranstaltung beginnt diesmal erst gegen 17 Uhr. Einige Aktivisten beziehen allerdings schon ab 12 Uhr am Hauptbahnhof ihren Streikposten. Mehr als 1500 Teilnehmer werden für die Demo, die vom Hauptbahnhof über den Kaiserring, durch die Planken und die Breite Straße über die Kurpfalzbrücke bis zum Alten Meßplatz ziehen soll, erwartet.

Um reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden die Bismarckstraße Fahrtrichtung Hauptbahnhof, der Kaiserring Fahrtrichtung Friedrichsring und die Kurpfalzbrücke Fahrtrichtung Alter Meßplatz ab etwa 16.30 Uhr abschnittsweise voll gesperrt. Zudem müssen die Kreuzungsbereiche Bismarckstraße/Reichskanzler-Müller-Straße/Kaiserring, Kaiserring/Friedrichsring/Planken sowie Friedrichsring/Luisenring/Kurpfalzbrücke (Kurpfalzkreisel) während der Straßenquerung der Demonstration kurzfristig voll gesperrt werden. Auch die Bahnlinien der RNV, die durch die Planken und die Breite Straße fahren, werden in dieser Zeit umgeleitet. Am Alten Meßplatz ist nach der Demonstration eine Kundgebung geplant. abo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019