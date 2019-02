Spezielle Führungen

Während die Mannheimer Innenstadt bald im Fasnachts-Fieber ist, geht es im Technoseum sportlich zu. Aktuell beleuchtet die Sonderausstellung „Fertig? Los!“ die Geschichte von Sport und Technik – darauf weist das Technoseum hin. Alltägliche und spezielle Sportarten stehen dabei im Mittelpunkt. Die Besucher lernen nicht nur von Ausstellungsstücken, sondern können an interaktiven Stationen auch selbst körperlich in Bewegung kommen.

Schwerpunkt Wintersport

Immer samstags um 14 Uhr sowie sonntags um 14 und 15.30 Uhr gibt es öffentliche Führungen durch die Schau – passend zur Jahreszeit mit dem Schwerpunkt Wintersport. Am Samstag, 9. März, um 15 Uhr wird zudem eine Führung mit dem Physiotherapeuten Marco Welz angeboten, der bei den Olympischen Spielen 2016 die Judo-Damenmannschaft betreute.

Zum Internationalen Frauentag am Freitag, 8. März, gibt es außerdem um 16 Uhr eine Führung durch die Dauerausstellung, in der die Lebensbedingungen der Frauen in der Industrialisierung näher beleuchtet werden – von der Arbeit in der Fabrik bis hin zu den damals vorherrschenden Frauenrollen. An den beiden Sonntagen, 3. und 10. März, widmet sich ab 12.30 Uhr das Mitmach-Programm „Familie-aktiv!“ dem Thema Dampf: Große und kleine Interessierte können sich unter anderem an einem Modell die Funktionsweise einer Dampfmaschine zeigen lassen. An denselben Tagen kann auch das Laboratorium ab 14.30 Uhr besucht werden.

Das Museum ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, alle Angebote sind im regulären Eintrittspreis bereits mit inbegriffen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019