Spiel, Sport und Freizeit auf 50 Hektar

Veranstaltungen wie der Franklin-Meilenlauf können zukünftig über einen Sport-Loop – einer vier Meter breiten asphaltierten Schnellstrecke – geführt werden, der sich durch Franklin-Mitte, Sullivan und Funari schlängeln soll. © Binder

Franklin soll nicht nur ein Modellquartier in Bezug auf Nachhaltige Energie und E-Mobilität werden, auch die sportliche Freizeitbetätigung der zukünftigen Bewohner haben die Planer von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt. Allein 50 Hektar an Grün- und Freifläche stehen für sportliche Nutzung zur Verfügung. 20 Millionen Euro hat die MWS Projektentwicklungsgesellschaft als Budget eingeplant.

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4064 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018