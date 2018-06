Spielautomaten aufgebrochen

Anzeige

Am helllichten Tag hat es in der Bürgermeister-Fuchs-Straße/Ecke Langstraße in der Neckarstadt-West einen Einbruch in eine Gaststätte gegeben. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Polizei gestern mitteilte.

Bislang unbekannte Täter brachen im Treppenhaus des Nachbaranwesens eine Zugangstür auf und gelangten über diese in das Lokal. Dort entwendeten sie aus zwei Geldspielautomaten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarstadt, Tel. 0621/3301-0, zu melden. ena/pol