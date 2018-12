Spiele, Süßigkeiten, Fahrradschloss

Insgesamt 31 Weihnachtstüten packten Ursulinen-Schüler für Kinder. © Koch

31 Weihnachtstüten voller Geschenke hat das Ursulinen-Gymnasium für Kinder aus finanziell schwachen Familien an den Caritasverband überreicht. Bedacht werden damit 23 Kinder aus dem Sozialen Zentrum Alsenweg und acht Kinder, deren Mütter Deutschkurse in der Familienbildungsstätte besuchen.

Die Spendenaktion fand bereits zum achten Mal statt. Mehrere Schüler der achten und zehnten Klasse gingen durch das Schulhaus und informierten darüber. Jede Klasse hat eine Tüte gespendet, weitere kamen von den Lehrern, der Verwaltung und dem Haus der Jugend. „Wir freuen uns, Kindern eine Freude zu machen, die solche Geschenke sonst nicht bekommen“, sagt Lehrer Andreas Botsch, der die Aktion jedes Jahr begleitet.

Flüchtlinge backen Plätzchen

Die acht Kinder, die in der Familienbildungsstätte betreut werden, während ihre Mütter den Sprachkurs besuchen, sind noch sehr klein und bekommen vor allem Kuscheltiere und Bilderbücher. „Für viele Kinder ist es das erste Weihnachtsgeschenk überhaupt“, erklärt Leiterin Nicole Bante.

Die Grundschulkinder, die nach dem Unterricht im Sozialen Zentrum Alsenweg betreut werden, bekommen dort Mittagessen und Hilfe bei den Hausaufgaben. In den Weihnachtstüten für sie finden sich unter anderem Spielzeug, Süßes und Plüschtiere. Und – eher ungewöhnlich – ein Fahrradschloss: Eine Ursulinen-Schülerin war als Praktikantin im Sozialen Zentrum, und erkundigte sich genauer, was der ihrer Klasse zugeteilte Junge gebrauchen könnte. Künftig benötigt er keine Hilfe mehr, um sein Fahrrad abzuschließen. Übergeben werden die Geschenke bei einem Eltern-Café.

Flüchtlinge der Justus-von-Liebig-Schule wollten ebenfalls etwas Gutes tun. Für das Mittagessen für Bedürftige im Ignatiussaal neben der Jesuitenkirche stellten sie sich an den Ofen und buken Weihnachtsplätzchen. Sie halfen in der Küche und bei der Essensausgabe, versuchten mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Jochen Winter von der katholischen Flüchtlingsseelsorge und die Lehrerin Monika Hartlieb der Justus-von-Liebig-Schule, an der die Jugendlichen die einjährige Berufsfachschule besuchen, hatten die Idee für die Aktion.

So wurden in der Backstube der Berufsschule zwei Wochen lang Teig geknetet, Plätzchen ausgestochen und dekoriert, gebacken und verpackt, damit jeder Teilnehmer am Mittagessen ein wenig Weihnachtsgebäck mitnehmen konnte. red/lok

