Spielefest nach Hause verlegt

„Stell dir vor, du bist Kind und hast keine Perspektive. Eltern ohne Arbeit. Leben am Existenzminimum. Probleme in der Schule. Lehrstellensuche aussichtslos.“ Mit diesen Worten wirbt der Verein Kinder am Rande der Stadt (KARDS) für seine gemeinnützige Arbeit. Der Verein aus dem Stadtteil Schönau kümmert sich um Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien und bietet normalerweise einmal im Jahr ein großes Spielfest an. Doch die Corona-Pandemie hat den meisten Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Studierende wollen helfen

„Wir hatten das Spielfest schon geplant, alles war organisiert, aber wegen Corona war es nicht möglich“, sagt der KARDS-Vorsitzende, Kurt Fitz. Doch von einer Menge junger Menschen bekam er Unterstützung: 52 Studierende der Mannheim Business School (MBS) wollten dem Verein im Mannheimer Norden unter die Arme greifen. Sie meldeten sich Anfang April und absolvieren gerade den Mannheim MBA in Teilzeit – neben ihrer Berufstätigkeit. „Im Rahmen des MBA-Programms ist ein soziales Projekt ein fester Bestandteil“, erklärt die Studierende Stella Storck. Sie und ihre Kommilitonen haben das Programm „mit vollem Engagement unterstützt“, wollten die Organisation beim Sommerfest unterstützen, beim Auf- und Abbau und der Betreuung.

Weil das Spielefest dann komplett abgesagt werden musste, dachte Fitz zunächst, dass die Kooperation gar nicht stattfindet: „Wir standen vor dem Nichts und wussten nicht, wie es weitergeht. Ich dachte, die Studenten springen ab, wenn Fest nicht stattfindet.“ Doch die jungen Leute hatten eine tolle Idee und schickten 25 Kindern zwischen sieben und 16 Jahren per Post ein Spiel. Das Geschenk verpackten sie jeweils mit einer persönlichen Botschaft und dem jeweiligen Namen des Kindes.

Neuer Internetauftritt

Außerdem überraschten die Studierenden Fitz mit der Nachricht, dass auch der Internetauftritt des Vereins erneuert werde: Marvin Mischler bereitet derzeit den Inhalt auf, den Vereinsmitglieder und Studierende entwickelt haben. Die Seite soll demnächst online abrufbar sein. „Zur Anschubfinanzierung wird ein kleiner Betrag seitens der MBS zur Verfügung gestellt. Weitere Gelder sollen über die neu erstellte Website langfristig akquiriert werden“, erklärt Storck. „Die Spiele haben wir über Sachspenden aus der ganzen MBA-Klasse zusammengetragen.“

Kinder und Jugendliche zu schützen, sie so zu fördern und zu beteiligen, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und die Zukunft aktiv mit gestalten können, das sieht der Verein als seine Aufgabe an. Regelmäßig finden Aktionen oder Gruppenarbeiten statt. Und einmal im Jahr auch eine große Ferienfreizeit und das Spielefest. „Um ihre Situation nicht hoffnungslos erscheinen zu lassen, bieten wir den Kindern und Jugendlichen so die Gelegenheit, ihr Selbstwertgefühl zu steigern und Vertrauen aufzubauen“, sagt Fitz.

Gegründet wurde der Verein im Jahr 2005 – aus der evangelischen Stephanusgemeinde heraus. Neben Kurt Fitz war auch Peter Schork dabei. Fitz erinnert sich noch an den Hilferuf der Kindergärtnerinnen der Gemeinde. Diese hatten geklagt, dass immer mehr Kinder völlig vernachlässigt in schlechter Kleidung oder mit einem unzureichenden Pausenbrot in den Kindergarten kämen. Für Schork und Fitz stand fest, das etwas passieren musste.

Zusammenarbeit geht weiter

Ein Ende der Zusammenarbeit ist übrigens nicht in Sicht, wie Fitz verrät: „Die Studenten wollen sich weiterhin engagieren, auch über das Semesterende hinaus.“ Für Stella Storck ist dieses Engagement ebenfalls wichtiger Bestandteil einer Gesellschaft: „Wir sind eine Gruppe von knapp 50 Personen, die aus der ganzen Welt in Mannheim zusammenkommen, um den Horizont zu erweitern. Wir sehen das erweiternde Studium nicht nur als rein fachliche Weiterbildung, sondern möchten auch einen Teil unserer Energie und unserer Leidenschaft zurück in die Gesellschaft geben. Deshalb sind wir froh, mit dieser Initiative KARDS unterstützen zu dürfen.“

